Ucraina, non è armando una parte che si arriverà alla pace. L'unico a non accorgersene è Draghi

di Monica Valendino Il governo italiano, seguendo i diktat marchiati Usa e Regno Unito, continua a sostenere apertamente una guerra che doveva rimanere regionale e si sta trasformando nel terzo conflitto mondiale. Perfino paradossale che Mario Draghi da una parte annunci il sostegno armato (di fatto un'entrata in guerra) e dall'altro non neghi che la ricerca è la pace. Forse servirebbe che qualcuno spieghi bene al premier e ai suoi omologhi alleati che ignorarono il termine "pace". Etimologicamente nasce dal sanscrito "pak" da cui deriva anche patto (pactum, da pax). Un patto frutto necessariamente di un negoziato (negotium, negazione dell'ozio). Serve quindi trattare e non inviare armi e fondi per prolungare un conflitto che può solo allargarsi: perché quello che appare certo è che a questo punto ...

