Napoli, novità tra i negozi del Vomero: in via Scarlatti arriva la Lego (Di mercoledì 4 maggio 2022) Napoli: Gennaro Capodanno (presidente del Comitato Valori Collinari) rende noto che la Lego si stabilirà in via Scarlatti nei locali lasciati liberi dalla store Dmail. “Nei locali di via Scarlatti, con accesso dal civico 114, che fino a poco tempo fa erano occupati dalla store Dmail, un’azienda che, su internet, viene definita come un sito Leggi su 2anews (Di mercoledì 4 maggio 2022): Gennaro Capodanno (presidente del Comitato Valori Collinari) rende noto che lasi stabilirà in vianei locali lasciati liberi dalla store Dmail. “Nei locali di via, con accesso dal civico 114, che fino a poco tempo fa erano occupati dalla store Dmail, un’azienda che, su internet, viene definita come un sito

Advertising

mare_luna14 : @AnnaElagina2 Spero in qualche novità verso Napoli ???? - SalvatoreAllo13 : RT @manicomio87: @ParticipioPart Dal 1926 ad oggi il Napoli ha vinto 2 scudetti…..ed in 13/15 occasioni compresi i 2 scudetti ha lottato x… - _SiGonfiaLaRete : Rinnovo #Meret, ci sono delle novità - GiuseppeAlloc17 : RT @manicomio87: @ParticipioPart Dal 1926 ad oggi il Napoli ha vinto 2 scudetti…..ed in 13/15 occasioni compresi i 2 scudetti ha lottato x… - Toro_News : ??| IL TEMA Le ultime novità in casa #Napoli, prossimo avversario del #Torino di #Juric -