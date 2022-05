Moya contro Mouratoglu | “Abbi rispetto e memoria quando parli di Nadal”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Carlosnon ci sta. L’ex numero uno del mondo ha risposto molto duramente a Patrick. Il coach francese, infatti, si è espresso in questi termini su Rafaelnel corso di un’intervista: “Non arriverà nelle migliori condizioni al Roland Garros. E’ risaputo che deve giocare tante partite per offrire il suo miglior tennis”. Non si è fatta attendere la replica dell’attuale coach del campione maiorchino, affidata al proprio profilo Twitter: “Rafael è stato diciassette anni di fila in top ten, ha vinto il Roland Garros 2020 avendo giocato tre partite in sette mesi, gli Australian Open 2022 con tre partite in sei mesi.un po’ di”. SportFace.