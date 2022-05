Lega: Pd apre solo ora a termovalorizzatore, proposto da noi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Chi ha chiuso la discarica di Malagrotta il 1 ottobre 2013 senza un’alternativa, mandando in tilt il sistema di conferimento e di smaltimento della Capitale? L’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.” “Chi non ha modificato il piano regionale dei rifiuti, dopo la chiusura di Malagrotta? Zingaretti. Chi non ha attuato i poteri sostitutivi per risolvere l’emergenza rifiuti, evitando il trasferimento dell’immondizia romana fuori Regione e riempendo le province del Lazio? Zingaretti.” “Chi ha finanziato gli ammodernamenti dei termovalorizzatori e il ramo discarica di Lazio Ambiente il 28 dicembre 2016 con 12.600.000,00 euro? Magicamente Zingaretti, che ha chiuso poco dopo sia i termovalorizzatori sia la discarica.” “Chi ha intimato il commissariamento per la gestione dei rifiuti di Roma e provincia all’ex sindaco Virginia Raggi, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Chi ha chiuso la discarica di Malagrotta il 1 ottobre 2013 senza un’alternativa, mandando in tilt il sistema di conferimento e di smaltimento della Capitale? L’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.” “Chi non ha modificato il piano regionale dei rifiuti, dopo la chiusura di Malagrotta? Zingaretti. Chi non ha attuato i poteri sostitutivi per risolvere l’emergenza rifiuti, evitando il trasferimento dell’immondizia romana fuori Regione e riempendo le province del Lazio? Zingaretti.” “Chi ha finanziato gli ammodernamenti dei termovalorizzatori e il ramo discarica di Lazio Ambiente il 28 dicembre 2016 con 12.600.000,00 euro? Magicamente Zingaretti, che ha chiuso poco dopo sia i termovalorizzatori sia la discarica.” “Chi ha intimato il commissariamento per la gestione dei rifiuti di Roma e provincia all’ex sindaco Virginia Raggi, ...

