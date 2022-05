Inter, pronto un rinnovo da tecnico top per Inzaghi (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Le ultime sul futuro del tecnico nerazzurro La Gazzetta dello Sport da alcuni aggiornamenti sul futuro di Simone Inzaghi. «Simone e il club sono pronti a rinnovare il loro accordo di almeno un altro anno, più eventuale opzione per una seconda stagione. Un’intesa che conferma la grande fiducia che la società ha nel suo allenatore: il contratto attuale scade nel 2023, quello nuovo arriverebbe almeno fino al 2024, con ingaggio portato da 4 a 5,5 milioni netti a stagione. Accordo da tecnico top, per una squadra che dovrà restare a lungo al top in Italia e in Europa, almeno secondo le aspettative della società e le ambizioni di Inzaghi stesso, uno che ama alzare ogni anno l’asticella» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Le ultime sul futuro delnerazzurro La Gazzetta dello Sport da alcuni aggiornamenti sul futuro di Simone. «Simone e il club sono pronti a rinnovare il loro accordo di almeno un altro anno, più eventuale opzione per una seconda stagione. Un’intesa che conferma la grande fiducia che la società ha nel suo allenatore: il contratto attuale scade nel 2023, quello nuovo arriverebbe almeno fino al 2024, con ingaggio portato da 4 a 5,5 milioni netti a stagione. Accordo datop, per una squadra che dovrà restare a lungo al top in Italia e in Europa, almeno secondo le aspettative della società e le ambizioni distesso, uno che ama alzare ogni anno l’asticella» L'articolo proviene da Calcio News 24.

