Incidenti sul lavoro | uomo di 53 muore cadendo da un’ impalcatura a Salve | in provincia di Lecce

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Un operaio di 53 anni, Oronzo Pisanò, è morto questa mattina in un incidente sulavvenuto a, indi. L’, titolare di un’impresa edile individuale, stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un appartamento in via Umberto I, quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dall’sulla quale si trovava, da un’altezza di sei metri. Allertati dal proprietario dell’immobile, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare la morte dell’, i Carabinieri, con gli ispettori dello Spesal. Dall’inizio dell’anno le vittime sulsono oltre 200. I dati ufficiali dell’ Inail relativi ai primi tre mesi 2022 segnalano un incremento del decessi che a fine marzo erano già ...