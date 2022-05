I fuochi d’artificio dello Spasimo, tra i più belli della storia, offerti da commercianti e residenti (Di mercoledì 4 maggio 2022) MONREALE – Più di 10 minuti di fuochi ininterrotti hanno tenuto con il naso all’insù migliaia di monrealesi. Quello delle 22,00, allo Spasimo, è ormai da decenni un appuntamento fisso. Dai tempi in cui allo Spasimo, circa un secolo fa, c’era lo “scaro”, e i commercianti di frutta e verdura si tassavano per acquistare i giochi pirotecnici. Allora ad occuparsene era “u zu Vanni Virga”. Da anni lo scaro non c’è più, ma sono state tante persone a essersi tramandato l’incarico di raccogliere le offerte di commercianti e residenti per poi commissionare i giochi. Negli anni ultimi il compito veniva svolto da Paolo Tarallo, ormai scomparso. Oggi è il figlio Rosario a continuare la tradizione, assieme a Davide e Francesco Sorrentino. Annualmente viene redatto un ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 4 maggio 2022) MONREALE – Più di 10 minuti diininterrotti hanno tenuto con il naso all’insù migliaia di monrealesi. Quello delle 22,00, allo, è ormai da decenni un appuntamento fisso. Dai tempi in cui allo, circa un secolo fa, c’era lo “scaro”, e idi frutta e verdura si tassavano per acquistare i giochi pirotecnici. Allora ad occuparsene era “u zu Vanni Virga”. Da anni lo scaro non c’è più, ma sono state tante persone a essersi tramandato l’incarico di raccogliere le offerte diper poi commissionare i giochi. Negli anni ultimi il compito veniva svolto da Paolo Tarallo, ormai scomparso. Oggi è il figlio Rosario a continuare la tradizione, assieme a Davide e Francesco Sorrentino. Annualmente viene redatto un ...

