Eva Henger e Massimiliano Caroletti in ospedale: “Il momento più difficile della nostra vita” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Hanno trovato le forze per salutare il pubblico di Canale 5 ieri, Eva Henger e Massimiliano Caroletti con una breve diretta Skype dall’ospedale in cui sono al momento ricoverati. Dopo aver passato i primi giorni lontani, in due ospedali diversi, da qualche ora, affrontano il percorso di riabilitazione insieme. Per l’imprenditore, la strada verso la guarigione è abbastanza in discesa mentre per Eva, le cose sono molto più complicate. La Henger ha spiegato che per almeno un paio di mesi dovrà stare in ospedale e che dovrà subire diverse operazioni, viste le fratture che ha riportato. Ma oltre al dolore fisico per quello che è successo, sia per Eva che per Massimiliano, c’è un dolore interiore che non può passare. Nell’incidente infatti sono morte due ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 maggio 2022) Hanno trovato le forze per salutare il pubblico di Canale 5 ieri, Evacon una breve diretta Skype dall’in cui sono alricoverati. Dopo aver passato i primi giorni lontani, in due ospedali diversi, da qualche ora, affrontano il percorso di riabilitazione insieme. Per l’imprenditore, la strada verso la guarigione è abbastanza in discesa mentre per Eva, le cose sono molto più complicate. Laha spiegato che per almeno un paio di mesi dovrà stare ine che dovrà subire diverse operazioni, viste le fratture che ha riportato. Ma oltre al dolore fisico per quello che è successo, sia per Eva che per, c’è un dolore interiore che non può passare. Nell’incidente infatti sono morte due ...

