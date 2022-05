Emma Muscat | i pantaloncini corti infiammano il web | Che gambe

(Di mercoledì 4 maggio 2022)ha lasciato tutti senza fiato con le suepazzesche: l’avete vista con i? Guardate che fisico. La giovane artista continua a lasciare tutti senza parole. Questa volta lo ha fatto con un look che non è passato inosservato, guardate che cosa ha indossato. Negli ultimi giorni non si fa che L'articolo, iil web Chechemusica.it.

Advertising

scusasemanchi : RT @Cl45427437: @DemiDaniiix Io ho bad vibes x lui. È troppo scomodo like Emma muscat nel 2018... ???? - Cl45427437 : RT @imgiovannim: Anche io oggi volevo essere all'evento dell'anniversario Equal di Spotify ?? Emma Muscat e Annalisa insieme >>>> https://t.… - Cl45427437 : @DemiDaniiix Io ho bad vibes x lui. È troppo scomodo like Emma muscat nel 2018... ???? - josef_binello : @ANDREAESCIT - inutilecanzone : @cremadibuccia_ quella donna era emma muscat -

ha ritrovato l'amore: scopriamo chi è il suo fidanzato Abbiamo avuto modo di conoscerla grazie alla sua partecipazione alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel ...All'interno due ritagli dedicati agli ospiti, a partire dai Måneskin campioni in carica e agli artisti che hanno legami con l'Italia (Achille Lauro,, LUM!X e Maro) oltre al programma ...Emma Muscat ha ritrovato il sorriso e l’amore dopo un periodo difficile: scopriamo chi è il suo fidanzato. All’Eurovision Song Contest Emma Muscat rappresenterà Malta. La cantante è stata ospite a ...Al momento però la scena è tutta per la bellissima Emma Muscat, in corsa per Malta con il brano “I am what I am”. Nel primo pomeriggio di ieri ha fatto la sua prima prova al Pala Alpitour, ma nelle ...