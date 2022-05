«Diffondono la propaganda del regime»: chi sono i giornalisti filo-Putin sanzionati dal Regno Unito (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci sono diversi giornalisti vicini al Cremlino nella lista di persone sanzionate dal Regno Unito per essere le «voci della propaganda del regime» di Vladimir Putin. Alcuni arrivano da canali televisivi e altri, per la prima volta, anche da giornali cartacei. La lista è stata allegata dal Foreign Office al nuovo pacchetto di sanzioni di Boris Johnson. Nell’elenco figura Brian McDonald, responsabile irlandese del desk in inglese di Russia Today, uno dei media russi più attenzionati dall’inizio del conflitto e sottoposto a diverse limitazioni anche da parte dei colossi tech. Spiccano poi i nomi di Mikhail Leontiev del programma Odnaki sul Primo Canale, e Nailya Asker-Zade dell’emittente pubblica Vgtrk. Quest’ultima comprende i canali Rossiya 1, Rossiya-24, Vesti FM e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cidiversivicini al Cremlino nella lista di persone sanzionate dalper essere le «voci delladel» di Vladimir. Alcuni arrivano da canali televisivi e altri, per la prima volta, anche da giornali cartacei. La lista è stata allegata dal Foreign Office al nuovo pacchetto di sanzioni di Boris Johnson. Nell’elenco figura Brian McDonald, responsabile irlandese del desk in inglese di Russia Today, uno dei media russi più attenzionati dall’inizio del conflitto e sottoposto a diverse limitazioni anche da parte dei colossi tech. Spiccano poi i nomi di Mikhail Leontiev del programma Odnaki sul Primo Canale, e Nailya Asker-Zade dell’emittente pubblica Vgtrk. Quest’ultima comprende i canali Rossiya 1, Rossiya-24, Vesti FM e ...

