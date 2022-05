D'Angeli (Clai): "Impianto trigenerazione per autosufficienza" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Parma, 4 mag. (Adnkronos) - La sostenibilità e l'autosufficienza energetica è un obiettivo a cui tende Clai, Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi, che proprio in questi giorni ha deciso di realizzare un Impianto di trigenerazione nello stabilimento di Sasso Morelli di Imola (Bo), a fronte dell'impennata dei prezzi degli energetici e alle difficoltà di reperimento delle materie prime con la guerra in Ucraina. "L'Impianto porterà alla autosufficienza energetica e ad un totale risparmio di metano per l'azienda. Ci vorrà un anno per costruirlo, si tratta di un investimento di 2 milioni di euro" spiega all'Adnkronos il direttore generale Pietro d'Angeli nell'ambito di Cibus. Il nuovo Impianto si va ad aggiungere a quello di biomasse realizzato sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Parma, 4 mag. (Adnkronos) - La sostenibilità e l'energetica è un obiettivo a cui tende, Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi, che proprio in questi giorni ha deciso di realizzare undinello stabilimento di Sasso Morelli di Imola (Bo), a fronte dell'impennata dei prezzi degli energetici e alle difficoltà di reperimento delle materie prime con la guerra in Ucraina. "L'porterà allaenergetica e ad un totale risparmio di metano per l'azienda. Ci vorrà un anno per costruirlo, si tratta di un investimento di 2 milioni di euro" spiega all'Adnkronos il direttore generale Pietro d'nell'ambito di Cibus. Il nuovosi va ad aggiungere a quello di biomasse realizzato sempre ...

