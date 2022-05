Curno | paura per un’auto i fiamme sulla Circonvallazione

(Di mercoledì 4 maggio 2022). I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo sono intervenuti per domare l’incendio di una autovettura a, laLeuceriano vicino all’Ospedale Papa Giovanni intorno alle 1150 di mercoledì 4 maggio. La donna alla guida vedendo il fumo ha lasciato l’autovettura chiamando i soccorsi. I vigili del fuoco, una volta spente le, hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Non si registra o segnala alcun ferito.

