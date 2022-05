“Ci sono le prove” Maddie McCann | svolta definitiva a 15 anni dalla scomparsa

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Adesso tutti i nodi sembrano essere scioltimente, infatti nelle scorse ore è arrivato un annuncio importantissimo su, la povera bambina sparita nel nulla nel 2007 da Praia Da Luz, nel territorio del Portogallo, e mai più ritrovata. Ormai gli investigatori erano sicuri da tempo che la bimba originaria dell’Inghilterra fosse stata ammazzata, ma ora si è scoperto praticamente in viaanche il nome del colpevole. Quindi, è ormai appurato chi abbia ucciso. Nei giorni scorsi e è stata diffusa la notizia che la foto diè stata utilizzata per pubblicizzare un fast food inglese, per la precisione di Leeds, dove risiede la famiglia della bambina, scatenando una valanga di polemiche e l’intervento delle autorità ...

Tuttavia il procuratore tedesco ammette anche che non ci sono prove forensi e che non sarà scontato riuscire a portare Bruckner davanti ad un giudice per questo caso. L'uomo è recluso in un carcere ... Maddie McCann, si riapre il caso. Il procuratore tedesco: «Ci sono prove che Christian Bruckner sia l'assassino» Nel 15esimo anniversario della scomparsa della bambina il procuratore tedesco Hans Christian Wolter ha dichiarato: "L'indagine contro Christian Bruckner è ancora in corso e credo che ci siano nuove prove..."