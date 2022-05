Chi l'ha visto: stasera su Rai3 continua l'inchiesta su Andreea Alice Rabciuc e Renato Ronzoni (Di mercoledì 4 maggio 2022) stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto con una nuova puntata, che si occuperà ancora di Andreea Alice Rabciuc e di Renato Ronzoni. stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna sulla misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche. E poi la scomparsa di una donna che lavora con il suo compagno chef in un ristorante: lui si era già rivolto alla trasmissione per ritrovare i genitori naturali e oggi cerca la compagna. Chi l'ha visto riprenderà anche la storia di Renato Ronzoni: gli hanno sfondato la porta di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022)sualle 21:20 torna Chi l'hacon una nuova puntata, che si occuperà ancora die disualle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha? che torna sulla misteriosa scomparsa di, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche. E poi la scomparsa di una donna che lavora con il suo compagno chef in un ristorante: lui si era già rivolto alla trasmissione per ritrovare i genitori naturali e oggi cerca la compagna. Chi l'hariprenderà anche la storia di: gli hanno sfondato la porta di ...

Advertising

CardRavasi : Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. (Gv 14,9) - Ettore_Rosato : Ho cancellato un tweet in cui volevo fare delle condoglianze, non riaprire il dibattito sul fascismo che ho sempre… - NicolaPorro : Strage di #Bucha, #Putin: 'Sappiamo chi è stato'. Spunta un video mai visto prima?? - cyrusmiile : PER CHI HA GIÀ VISTO #MultiverseofMadness : ma chi è il personaggio che è apparso nella prima post credit? - Adelisa08401085 : La potenza di Strangis e Wyse signori la potenza del malinconico e del muratore insisme Penso che sabato creperò a… -