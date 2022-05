Andamento del gioco in Italia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel 2021 il gioco torna a salire e il settore a tirare un respiro di sollievo. Nonostante l’impatto della pandemia, infatti, il settore si sta riscattando e ciò grazie all’innovazione tecnologica di Siti Web e Applicativi. Quanto spendono mediamente gli Italiani nel gioco? Secondo l’Agenzia per le Dogane e i Monopoli,solo in Italia, la spesa dell’anno scorso si aggirava intorno ai 107,5 miliardi di euro. Nonostante ciò, il settore non ha raggiunto ancora i livelli di solidità pre-pandemici; basti pensare che il fatturato del 2019 si aggirava intorno ai 110,5 miliardi. Il 2020, poi, è stato un anno difficile sotto vari aspetti. Anche il settore del gioco d’azzardo, infatti, ha sofferto la Pandemia, con casinò chiusi a causa dei lockdown e la sospensione delle varie competizioni sportive a ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel 2021 iltorna a salire e il settore a tirare un respiro di sollievo. Nonostante l’impatto della pandemia, infatti, il settore si sta riscattando e ciò grazie all’innovazione tecnologica di Siti Web e Applicativi. Quanto spendono mediamente glini nel? Secondo l’Agenzia per le Dogane e i Monopoli,solo in, la spesa dell’anno scorso si aggirava intorno ai 107,5 miliardi di euro. Nonostante ciò, il settore non ha raggiunto ancora i livelli di solidità pre-pandemici; basti pensare che il fatturato del 2019 si aggirava intorno ai 110,5 miliardi. Il 2020, poi, è stato un anno difficile sotto vari aspetti. Anche il settore deld’azzardo, infatti, ha sofferto la Pandemia, con casinò chiusi a causa dei lockdown e la sospensione delle varie competizioni sportive a ...

