Aborto: se la Corte Suprema rovescia la Roe v. Wade metà Stati Uniti pronti ad abolire il diritto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lunedì 2 maggio verrà ricordato come uno dei giorni più significativi per gli Stati Uniti negli ultimi anni. Un’anziana americana manifesta contro la decisione di vietare l’Aborto: “Non posso credere che debba ancora protestare per questa dan***a me**a” (Instagram) Non per avvenimenti particolari, attentati o eventi eclatanti. Ma per quello che un semplice foglio fuoriuscito dalle maglie della giustizia Suprema della principale democrazia del mondo è riuscito a scatenare. Un attacco senza precedenti, nei decenni appena trascorsi almeno, a un diritto umano. Quello alla libertà delle donne americane di decidere sul proprio corpo, conquistato tra lacrime sangue e sudore dopo anni di lotte sociali, dopo il Sessantotto, dopo che migliaia di loro avevano perso la vita per gli aborti clandestini praticati ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lunedì 2 maggio verrà ricordato come uno dei giorni più significativi per glinegli ultimi anni. Un’anziana americana manifesta contro la decisione di vietare l’: “Non posso credere che debba ancora protestare per questa dan***a me**a” (Instagram) Non per avvenimenti particolari, attentati o eventi eclatanti. Ma per quello che un semplice foglio fuoriuscito dalle maglie della giustiziadella principale democrazia del mondo è riuscito a scatenare. Un attacco senza precedenti, nei decenni appena trascorsi almeno, a unumano. Quello alla libertà delle donne americane di decidere sul proprio corpo, conquistato tra lacrime sangue e sudore dopo anni di lotte sociali, dopo il Sessantotto, dopo che migliaia di loro avevano perso la vita per gli aborti clandestini praticati ...

lauraboldrini : Secondo notizie di stampa, la Corte Suprema americana starebbe per cancellare il diritto all'#aborto negli USA: un… - elio_vito : La vicenda della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'aborto mostra come occorre lottare non solo pe… - amnestyitalia : Se le indiscrezioni che la Corte suprema degli Usa si sarebbe dichiarata contro il diritto di aborto, saranno confe… - zan__zara : Il grande scoop di Politico - cuetherain_ : RT @MarcoNoel19: La Corte Suprema degli Usa si appresta ad abolire il diritto all'aborto. Un paese che tutela la vita, tra una condanna a… -