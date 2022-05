Roger Balduino a confronto con l’ex Beatriz all’Isola dei Famosi, l’accusa al naufrago: “Mi hai preso in giro” (Di martedì 3 maggio 2022) all’Isola dei Famosi va in scena l’atteso confronto tra Roger Balduino e l’ex fidanzata Beatriz. La ragazza aveva infatti accusato il naufrago, avvicinatosi nelle ultime settimane ad Estefania Bernal, di non essere stato sincero circa i loro sentimenti. “Non sono una bambina di 15 anni con cui puoi giocare e fare questo” l’accusa al modello. Roger Balduino e Beatriz a confronto all’Isola dei Famosi L’atteso confronto tra Roger Balduino e l’ex fidanzata Beatriz è arrivato questa sera, in diretta, all’Isola dei ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022)deiva in scena l’attesotrafidanzata. La ragazza aveva infatti accusato il, avvicinatosi nelle ultime settimane ad Estefania Bernal, di non essere stato sincero circa i loro sentimenti. “Non sono una bambina di 15 anni con cui puoi giocare e fare questo”al modello.deiL’attesotrafidanzataè arrivato questa sera, in diretta,dei ...

telodogratis : Roger Balduino e la resa dei conti con l’ex Beatriz all’Isola: il video - Novella_2000 : Arriva la resa dei conti tra Roger e Beatriz: “Mi avevi detto ti amo” (VIDEO) #isola - zazoomblog : Beatriz Marino chi è l’ex fidanzata di Roger Balduino: età lavoro Instagram Estefania Bernal - #Beatriz #Marino… - blogtivvu : Chi è Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger Balduino: confronto all’Isola dei Famosi #isola - IsaeChia : #Isola 16, le #anticipazioni della tredicesima puntata: Beatriz Marino pronta a sbarcare in Playa per l’atteso conf… -