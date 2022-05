(Di martedì 3 maggio 2022) Il settecentesco palazzosta in via Roma proprio di fronte alla basilica di Sant’Apollinare nuovo, con quella teoria di vergini e santi in oro e bianco che annunciano i L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

... con la tradizione che questa città esprime, dalla cultura bizantina in avanti: è già un... Come considera un primo bilancio della scuola"Possiamo partire con un dato fondamentale ...... con la tradizione che questa città esprime, dalla cultura bizantina in avanti: è già un... Come considera un primo bilancio della scuola"Possiamo partire con un dato fondamentale ... Malagola, al crocevia dei saperi un luogo d'elezione per la voce