Incendio nel convento che ospita profughi ucraini | nessun ferito

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarno (Sa) – Unè scoppiato, forse per un incidente domestico, neldi San Francesco, a Sarno (Salerno), dove sonoti una ventina di, soprattutto ragazzi. Il sindaco del comune del Salernitano, Giuseppe Canfora, conferma che non ci sono feriti ma danni rilevanti. “L’ha colpito un paio di stanze della parte conventuale – spiega all’ANSA il primo cittadino – lì dove eranoti circa 21, soprattutto bimbi. La cosa importante è che non ci sono feriti. I vigili del fuoco hanno spento tutto e la Protezione civile sta provvedendo ad assicurare l’lità ai”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

