Il Giappone sta per usare realmente i robot umanoidi: cosa ci aspetta (Di martedì 3 maggio 2022) La compagnia ferroviaria Giapponese West Japan Rail Company, conosciuta anche come JR West, ha presentato al mondo un nuovo gigantesco robot umanoide. Una tecnologia che, anche per estetica, sembra venire fuori da un cartone anni '80. Il robot aggiusta i treni e svolgerà compiti di manutenzione pericolosi per gli umani. Ai Giapponesi i robot piacciono un sacco, e sanno anche come produrli. In più, non temono la loro presenza. Più sono massicci e potenti, e più hanno successo. Ecco perché il robot manutentore della JR West assomiglia a un robot invasore da anime tipo Goldrake, Daytan 3 o Voltron. robot supervisore e manutentore delle linee ferroviarie: succede in Giappone! (Nippon Signal) – curiosauro.itIl robot che ...

