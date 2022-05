Frosinone | 36enne uccisa a coltellate | fermato il compagno

Advertising

LaStampa : Femminicidio a Frosinone, 36enne uccisa con 15 coltellate dall’ex fidanzato - enryfifty7 : @HoaraBorselli Femminicidio a Frosinone, 36enne uccisa con 15 coltellate dall’ex fidanzato - infoitinterno : Romina De Cesare, chi era la 36enne uccisa a Frosinone - infoitinterno : Femminicidio a Frosinone, 36enne uccisa con 15 coltellate dall’ex fidanzato - enryfifty7 : @Noiconsalvini @Cartabiancarai3 Femminicidio a Frosinone, 36enne uccisa con 15 coltellate dall’ex fidanzato -

A ritrovare il corpo sono stati gli agenti della Squadra Volante die i Vigili del Fuoco che hanno dovuto buttare giù la porta dell'appartamento dellain via del Plebiscito, nel ...Quando la porta è stata sfondata il corpo dellaera a terra, con evidenti segni di coltellate e dissanguamento. Proprio nelle stesse ore la segnalazione di un uomo in stato confusionale che si ...È stata assassinata con 15 coltellate al petto e al ventre la 36enne Romina De Cesare, trovata nella sua casa in piazza Plebiscito a Frosinone. Il principale sospettato al momento è l’ex fidanzato le ...A ritrovare il corpo sono stati gli agenti della Squadra Volante di Frosinone e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto buttare giù la porta dell’appartamento della 36enne in via del Plebiscito, nel ...