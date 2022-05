Draghi boccia il superbonus 110%: “Il costo di efficientamento è più che triplicato” (Di martedì 3 maggio 2022) "Il nostro governo è nato come governo ecologico" ma "possiamo non essere d'accordo sul super bonus del 110% e non siamo d'accordo sulla validità di questo provvedimento" con il quale "il costo di efficientamento è più che triplicato, i prezzi degli investimenti sono più che tripli perché toglie la trattativa sul prezzo" comunque, "le cose vanno avanti in Parlamento". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella sua replica al Parlamento europeo di Strasburgo tornando sulla questione del superbonus. "Il nostro ministro dell'Ambiente è stato straordinario, ha fatto provvedimenti straordinari" ha ribadito Draghi. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 maggio 2022) "Il nostro governo è nato come governo ecologico" ma "possiamo non essere d'accordo sul super bonus dele non siamo d'accordo sulla validità di questo provvedimento" con il quale "ildiè più che, i prezzi degli investimenti sono più che tripli perché toglie la trattativa sul prezzo" comunque, "le cose vanno avanti in Parlamento". Lo ha detto il premier Marionella sua replica al Parlamento europeo di Strasburgo tornando sulla questione del. "Il nostro ministro dell'Ambiente è stato straordinario, ha fatto provvedimenti straordinari" ha ribadito

