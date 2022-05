Chi l’ha visto, i casi del 4 maggio: Andreea Rabciuc e Renato Ronzoni (Di martedì 3 maggio 2022) La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto, nella nuova puntata di mercoledì 4 maggio si concentrerà su tre casi in particolare. La scomparsa di Andreea Rabciuc e quella emblematica di Renato Ronzoni saranno al centro della nuova serata. Durante il programma sarà affrontato anche il giallo di Anna, l’aiuto cuoco scomparsa misteriosamente. L’appuntamento con Chi l’ha visto è come sempre nella prima serata di Raitre a partire dalle ore 21.20, in diretta tv e streaming su RaiPlay. La scomparsa di Andreea Rabciuc a Chi l’ha visto Chi l’ha visto continua ad interessarsi del caso di ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 3 maggio 2022) La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, Chi, nella nuova puntata di mercoledì 4si concentrerà su trein particolare. La scomparsa die quella emblematica disaranno al centro della nuova serata. Durante il programma sarà affrontato anche il giallo di Anna, l’aiuto cuoco scomparsa misteriosamente. L’appuntamento con Chiè come sempre nella prima serata di Raitre a partire dalle ore 21.20, in diretta tv e streaming su RaiPlay. La scomparsa dia ChiChicontinua ad interessarsi del caso di ...

Advertising

lauraboldrini : Un’affermazione veramente disgustosa e misogina, chi l’ha pronunciata non è un soggetto adatto a rappresentare le i… - DavidPuente : L'Ucraina non ha mai perso il diritto di difendersi dalla Russia, paese invasore dal 2014. Chi si deve fermare è Pu… - alaskaHQ : Per chi si svegliasse ora, Politico ha ottenuto e pubblicato una bozza di decisione della nuova Corte Suprema a mag… - Hyperfocalis : RT @intuslegens: Ma si era mai visto un premier biasimare un'intervista? E per giunta un tecnico, che non può avere linea politica perché i… - LaPinky72 : RT @intuslegens: Ma si era mai visto un premier biasimare un'intervista? E per giunta un tecnico, che non può avere linea politica perché i… -