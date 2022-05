Bari, Luigi De Laurentiis: “Al momento non possiamo andare in A. Prestiti dal Napoli? Vedremo” (Di martedì 3 maggio 2022) Il Bari ha riconquistato la Serie B e il suo presidente Luigi De Laurentiis non nasconde le potenzialità della società pugliese. In una diretta Instagram il numero uno del club ha raccontato le emozioni della promozione centrata nei giorni scorsi: “Aver trovato 40mila persone in città a mezzanotte per festeggiare con noi è stato incredibile, non me lo aspettavo – ha spiegato a Fortune Italia – Quando sono arrivato siamo partiti da una start-up, non c’era nulla. La Serie B è il primo passo fondamentale, rappresento una piazza importante che merita palcoscenici maggiori. Con tutto il rispetto per le favole, un Bari-Palermo in Serie A rappresenta tantissimo.” Il Bari però sarebbe alle prese con il nodo comproprietà, nel caso di promozione in A: “Non possiamo andare in A ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Ilha riconquistato la Serie B e il suo presidenteDenon nasconde le potenzialità della società pugliese. In una diretta Instagram il numero uno del club ha raccontato le emozioni della promozione centrata nei giorni scorsi: “Aver trovato 40mila persone in città a mezzanotte per festeggiare con noi è stato incredibile, non me lo aspettavo – ha spiegato a Fortune Italia – Quando sono arrivato siamo partiti da una start-up, non c’era nulla. La Serie B è il primo passo fondamentale, rappresento una piazza importante che merita palcoscenici maggiori. Con tutto il rispetto per le favole, un-Palermo in Serie A rappresenta tantissimo.” Ilperò sarebbe alle prese con il nodo comproprietà, nel caso di promozione in A: “Nonin A ...

Advertising

sportface2016 : #SerieB Le parole del presidente Luigi #DeLaurentiis - fortuneitalia : Il #Bari promosso in Serie B, il cinema che entra in una nuova era e le sfide del futuro. Martedì, in diretta su In… - edoardoaccivile : @AIA_it Luigi Nasca di Bari e Filippo Valeriani di Ravenna, quantomeno dovranno spiegare. - Gazzismo : @APagliaccis @lucacerchione Luigi non ha mai parlato del Bari come sua promessa sposa. Limitatevi a parlare del Napoli e di quel che sapete. - AiaCampobasso : ?? SERIE A ? SPEZIA - LAZIO ??? Sabato 30 aprile ore 20.45 ??? Stadio Picco (La Spezia) AA1 Giuseppe Perrotti ARBITR… -