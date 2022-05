BALLANDO CON LE STELLE: PRIMI RUMORS SUL CAST E UN SOGNO CHIAMATO MARA VENIER (Di martedì 3 maggio 2022) BALLANDO con le STELLE tornerà a ottobre su Rai1 e Milly Carlucci è già al lavoro per comporre il CAST dello show del sabato sera di Rai1, in onda con immutato successo di pubblico e critica dal 2005. Grandi nomi della tv, del cinema, della musica e dello sport sono pronti a scendere in pista. BALLANDO CON LE STELLE: RUMORS E CANDIDATURE Ci pensa il settimanale Nuovo Tv a fornire le prime indiscrezioni sul CAST di BALLANDO. Tra i vip che potrebbero ballare da Milly Carlucci, troviamo Paola Barale, corteggiata da anni, Beppe Convertini, Bianca Guaccero, splendida Medusa al Cantante Mascherato, e ancora l’attrice Violante Placido. Due giovani attori come Emanuel Caserio (Il Paradiso delle Signore) e Michelangelo Tommaso (Un Posto al Sole). Molte le ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 3 maggio 2022)con letornerà a ottobre su Rai1 e Milly Carlucci è già al lavoro per comporre ildello show del sabato sera di Rai1, in onda con immutato successo di pubblico e critica dal 2005. Grandi nomi della tv, del cinema, della musica e dello sport sono pronti a scendere in pista.CON LEE CANDIDATURE Ci pensa il settimanale Nuovo Tv a fornire le prime indiscrezioni suldi. Tra i vip che potrebbero ballare da Milly Carlucci, troviamo Paola Barale, corteggiata da anni, Beppe Convertini, Bianca Guaccero, splendida Medusa al Cantante Mascherato, e ancora l’attrice Violante Placido. Due giovani attori come Emanuel Caserio (Il Paradiso delle Signore) e Michelangelo Tommaso (Un Posto al Sole). Molte le ...

