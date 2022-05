Allegri disperato: se quest’anno non vince almeno un titolo accadrà questo (Di martedì 3 maggio 2022) La Juventus rischia seriamente di finire la stagione senza nessun titolo; una paura che non lascia tranquillo Allegri. Dopo due anni complicati, la Juventus ha deciso di puntare nuovamente su Allegri, tecnico piuttosto importante nella storia del club bianconero. Il ritorno non è stato dei migliori; vero, il progetto è lungo ma di certo le aspettative, in questa stagione, erano ben diverse. Cuadrado e compagni, invece, termineranno senza lo scudetto (perso nella prima parte di stagione), senza la Supercoppa italiana e con l’ennesima delusione europea degli ultimi anni. L’unica speranza per non restare con “Zeru titoli“, citazione piuttosto famosa di Mourinho, è la coppa Italia. Anche in questo caso, però, i rischi sono decisamente alti. AnsafotoUna finale da non sbagliare; la Juventus, contro l’Inter, si gioca il ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 3 maggio 2022) La Juventus rischia seriamente di finire la stagione senza nessun; una paura che non lascia tranquillo. Dopo due anni complicati, la Juventus ha deciso di puntare nuovamente su, tecnico piuttosto importante nella storia del club bianconero. Il ritorno non è stato dei migliori; vero, il progetto è lungo ma di certo le aspettative, in questa stagione, erano ben diverse. Cuadrado e compagni, invece, termineranno senza lo scudetto (perso nella prima parte di stagione), senza la Supercoppa italiana e con l’ennesima delusione europea degli ultimi anni. L’unica speranza per non restare con “Zeru titoli“, citazione piuttosto famosa di Mourinho, è la coppa Italia. Anche incaso, però, i rischi sono decisamente alti. AnsafotoUna finale da non sbagliare; la Juventus, contro l’Inter, si gioca il ...

