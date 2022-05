Sorrento, due accoltellati dopo la rissa in discoteca: grave 29enne, quattro arresti (Di lunedì 2 maggio 2022) Prima la rissa in un noto locale della movida sorrentina, poi l'accoltellamento all'esterno della discoteca. È ricoverato in gravi condizioni un 29enne di Pimonte già noto alle... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 maggio 2022) Prima lain un noto locale della movida sorrentina, poi l'accoltellamento all'esterno della. È ricoverato in gravi condizioni undi Pimonte già noto alle...

TgrRai : Sorrento (#Napoli), rissa in discoteca: due feriti, quattro persone arrestate e una denunciata. Un 29enne di Pimont… - positanonews : Sorrento, due risse nel by night, un accoltellamento e incidenti. Lavoro enorme per l’Ospedale tra le #news… - positanonews : #Cronaca Sorrento, due risse nel by night, un accoltellamento e incidenti. Lavoro enorme per l’Ospedale - andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Rissa in discoteca finisce nel sangue, due accoltellati: uno è grave - NapoliToday : #Cronaca Rissa in discoteca finisce nel sangue, due accoltellati: uno è grave -