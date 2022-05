Mattia e Nunzio: Todaro preferisce Stancampiano a Zenzola? Il dramma è servito (Di lunedì 2 maggio 2022) Mattia Zenzola e Nunzio Stancampiano sono stati due ballerini di Raimondo Todaro dell’attuale edizione di Amici, ma all’interno della scuola non si sono mai incrociati. Quando si sono contesi il banco con una sfida a vincere è stato Mattia e Nunzio è stato costretto a ritornare a casa sua. Qualche mese dopo però Zenzola si è infortunato ed al suo posto è stato richiamato Stancampiano. Quando Mattia ha abbandonato la scuola è tornato a casa con il titolo di ragazzo più bello della classe. Magra consolazione. Mattia e Nunzio, il dramma esploso dalle parole di Todaro Quando sabato sera Nunzio Stancampiano è stato ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 maggio 2022)sono stati due ballerini di Raimondodell’attuale edizione di Amici, ma all’interno della scuola non si sono mai incrociati. Quando si sono contesi il banco con una sfida a vincere è statoè stato costretto a ritornare a casa sua. Qualche mese dopo peròsi è infortunato ed al suo posto è stato richiamato. Quandoha abbandonato la scuola è tornato a casa con il titolo di ragazzo più bello della classe. Magra consolazione., ilesploso dalle parole diQuando sabato seraè stato ...

forelsketmc : alex tu sei cotto di me nunzio tu sarai x sempre famoso però sempre un pelino meno di mattia zenzola però sei simpatico - CiroSorano : Ma il post di Raimondo su nunzio con tutto il rispetto ma Christian cos’è il coperchio de cesso ?? Mi ha deluso già… - zenzonellil0ver : RT @Soof1aaa: Non rattoman che mette il post esclusivamente per Nunzio ma quando é uscito Christian e si é fatto male Mattia non ha messo n… - gaaaabri_ : RT @sonomaia: sinceramente avete cagato il cazzo a mettere costantemente nunzio e mattia a paragone - tommoxcliff : RT @louispeluche: Rinfreschiamo la memoria a Todaro: a settembre si è presentato un ballerino di 17 anni di latino americano di nome Mattia… -