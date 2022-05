Entrano in una scuola e la devastano: frasi sataniche sui muri e crocifissi rotti (Di lunedì 2 maggio 2022) Si sono introdotti in una scuola media di Novara, chiusa per il ponte del 25 aprile, e l'hanno vandalizzata, distruggendo alcuni crocifissi e danneggiando i muri di alcune aule con scritte sataniche e blasfeme, per poi postare sui social network... Leggi su europa.today (Di lunedì 2 maggio 2022) Si sono introdotti in unamedia di Novara, chiusa per il ponte del 25 aprile, e l'hanno vandalizzata, distruggendo alcunie danneggiando idi alcune aule con scrittee blasfeme, per poi postare sui social network...

Sonosempreio20 : @fabio__1971 @SplendorSolis00 @FPFabrizioPhD Ma perché tiri fuori argomenti che non c'entrano? Io ho scritto una co… - about__sven : i 20enni che entrano per la prima volta in una dark room: - aromik_7 : @MSaaaandra @awcfcp le parti del fandom che screditano ci saranno sempre qualsiasi fandom, qui il concetto è chiara… - CMappi : Una cosa da tenere a mente quando si scatta è che le altre persone e le biciclette di altre persone non entrano in scena.?? - elmer_snerd : RT @realFantaKlaus: Come si concilia sta cosa che Putin è l'invasore e dobbiamo difendere l'ucraina a costo di una guerra nucleare globale,… -