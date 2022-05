Bomba dall’Inghilterra | su Lukaku!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 maggio 2022) Nonostante i 113 milioni sborsati in estate per far tornare a casa il figliol prodigo Lukaku, le strade dell’attaccante belga e del Chelsea sembrano destinate a separarsi già nella prossima finestra di calciomercato. Da inizio anno, il bomber ex Inter non è mai riuscito ad integrarsi a pieno negli schemi di Tuchel che gli ha sempre chiesto più fraseggio e lavoro spalle alla porta. Quando un attaccante del suo calibro resta fuori non può che fare scalpore e ad alimentare le tensioni sono arrivate alcune dichiarazioni al veleno da parte del giocatore che non hanno sicuramente fatto piacere al tecnico tedesco. Lukaku Chelsea Calciomercato Sembra così definita la via della separazione consensuale. Il Chelsea ha fissato il prezzo del cartellino a 75 milioni incappando così in una grossa minusvalenza rispetto all’investimento monstre fatto per riportare Lukaku nel club che lo ha ...