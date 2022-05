Rai: Fedeli (Pd), “Chiarimento urgente sul comizio di Sangiuliano a convention FdI” (Di domenica 1 maggio 2022) ROMA – “Trovo grave e assolutamente improprio il comizio politico del direttore del Tg2 Sangiuliano alla conferenza di Fdi a Milano. Non è mai accaduto che un direttore di Tg Rai facesse un comizio a una convention di partito. Secondo le regole Rai chi lo ha autorizzato? Serve un urgente Chiarimento e l’intervento dei vertici Rai”. Lo dice la senatrice Valeria Fedeli (foto), capogruppo del Pd nella Commissione di Vigilanza Rai, alla quale risponde poi su Twitter Giovanni Donzelli, deputato FdI: “Fedeli, fammi capire: Sangiuliano può intervenire alla Festa dell’Unità a presentare il libro di Landini, da Matteo Renzi, ma non ad un evento di Fratelli d’Italia? Davvero volete punire i giornalisti solo se partecipano a iniziative ... Leggi su lopinionista (Di domenica 1 maggio 2022) ROMA – “Trovo grave e assolutamente improprio ilpolitico del direttore del Tg2alla conferenza di Fdi a Milano. Non è mai accaduto che un direttore di Tg Rai facesse una unadi partito. Secondo le regole Rai chi lo ha autorizzato? Serve une l’intervento dei vertici Rai”. Lo dice la senatrice Valeria(foto), capogruppo del Pd nella Commissione di Vigilanza Rai, alla quale risponde poi su Twitter Giovanni Donzelli, deputato FdI: “, fammi capire:può intervenire alla Festa dell’Unità a presentare il libro di Landini, da Matteo Renzi, ma non ad un evento di Fratelli d’Italia? Davvero volete punire i giornalisti solo se partecipano a iniziative ...

