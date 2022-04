Striscia la Notizia | Massimiliano Allegri riceve il Tapiro d’oro | “Le sconfitte fanno parte del calcio”

(Di martedì 5 aprile 2022) Nella puntata dilaandata in onda ieri sera, 4 aprile, Valerio Staffelli ha consegnato il, allenatore della Juventus. L’ironico dono arriva dopo la debacle della squadra torinese contro l’Inter, che ha sancito l’addio definitivo alla corsa scudetto.ha commentato: “Ledel, bisogna andare avanti perché la stagione non è finita, anche se la vetta è ormai quasi irraggiungibile”. Un atteggiamento da vero sportivo, il suo, che dimostra di non arrendersi anche dopo gli insuccessi sul campo. Una battuta anche su Irrati, arbitro del match che ha fatto discutere i fan juventini, convinti di un ipotetico favoritismo nei ...

