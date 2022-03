VIDEO Fiorentina-Juventus, Vlahovic giocherà o no? Italiano: “Problemi di Allegri” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Fiorentina in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dellain vista della semifinale d'andata di Coppa Italia

Advertising

acffiorentina : Non è una partita come le altre ?? Fiorentina-Juventus, Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 Acquista subito il tuo bigl… - forumJuventus : Allegri pre #EmpoliJuve: “Partita da vincere. Dybala torna per la Fiorentina. Oggi vediamo chi sta in piedi e quali… - Mediagol : VIDEO Fiorentina-Juventus, Vlahovic giocherà o no? Italiano: “Problemi di Allegri” - Mediagol : VIDEO Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: Allegri punta su Aké. E Italiano… - JFC_Juvenews : ??Video: Fiorentina legend Batistuta jokes about Juventus #Batistuta #Fiorentina #Juventus #FinoAllaFine ??… -