Ultime Notizie Roma del 02-03-2022 ore 13 | 10

(Di mercoledì 2 marzo 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le forze armate russe hanno intensificato di attacchi alle zone residenziali mentre si è Giunti al settimo giorno di conflitto in Ucraina a kharkiv se la città per dimensione dei paesi è stato colpito un complesso abitativo bombe anche su un condominio a zitomir almeno due morti a chi era molto i quartieri continuano essere Sotto tiro dopo che sono stati colpiti la torre della provocando almeno 5 vittime il memoriale dell’olocausto Russia truppe hanno conquistato cherson per Londra inizio conflitto si contano già 136 morti e 13 i bambini altissima l’attenzione a Kiev e posso dire che il gruppo di lì ti dica dirò che è venuto in Ucraina per eliminare il nostro presidente è stato neutralizzato così il segretario del ConsiglioAle per la sicurezza e la difesa del Ucraina ...