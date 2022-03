(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella compagnia didel(Napoli) indagano sull’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco avvenuta nel corso della notte all’indirizzo di un appartamento di via Litoranea. I militari dell’Arma sono intervenuti sul lungomare poco dopo la mezzanotte, dopo avere ricevuto una segnalazione. Dai primi accertamenti pare che ignoti abbiano esploso alcuni colpil’abitazione al piano terra di un uomo di 35 anni. Danneggiata la piastra messa in protezione del balcone posta a difesa della casa. Idurante gli accertamenti hanno rinvenuto e sequestrato quattro ogive. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Spari contro un'abitazione, #Indagini dei #Carabinieri a Torre del Greco ** - berardino : RT @lidiarosc: ???? Ucraina. La città di Melitopol, sotto il controllo russo. La gente protesta contro la tecnica militare che è entrata in… - NapoliToday : #Cronaca #TorredelGreco Paura nella notte, spari contro un'abitazione sulla Litoranea - DanielsH796 : RT @IlgoldiDhorasoo: @DanielsH796 @milan_corner @anthony_melo98 non provocatelo, corner è pazzo. Dopo la sconfitta contro il sassuolo l'ann… - IlgoldiDhorasoo : @DanielsH796 @milan_corner @anthony_melo98 non provocatelo, corner è pazzo. Dopo la sconfitta contro il sassuolo l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari contro

NapoliToday

... si era rivolto l'armase stesso, sparando un colpo in testa e ferendo anche l'attuale compagno della vittima accorso sul posto una volta sentiti gli. Poi, la fuga per poi essere ...... si era rivolto l'armase stesso, sparando un colpo in testa e ferendo anche l'attuale compagno della vittima accorso sul posto una volta sentiti gli. Poi, la fuga per poi essere ...Il lancio inaugura la settimana di sensibilizzazione del WWF contro i crimini di natura che durerà fino ... e i rapaci spesso vittime di spari o avvelenamenti. Questo accade anche a causa delle ...(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - 'Assassino', 'bastardo'. Sono gli insulti, centinaia, comparsi nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di Alfredo Erra, ...