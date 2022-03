Samantha Cristoforetti non sarà più comandante della Iss: “Mi dispiace per le donne che hanno creduto in me” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo ruolo per l’astronauta Samantha Cristoforetti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss): ’AstroSamantha’ non sarà più comandante della Iss, ma avrà il ruolo di leader del Segmento Orbitale Americano (Usos), che comprende i moduli e i componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della Stazione Spaziale. Lo rende noto l’Agenzia Spaziale Europea (Esa). La decisione sarebbe legata alla durata più breve della missione dell’astronauta italiana, conseguenza delle nuove date relative all’avvicendamento degli equipaggi a bordo della Iss . “Come membri dell’equipaggio, siamo pronti a dare il nostro contributo come necessario. È un onore per me essere a capo dello Usos, e questo ruolo comprende la maggior ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo ruolo per l’astronautaa bordoStazione Spaziale Internazionale (Iss): ’Astro’ nonpiùIss, ma avrà il ruolo di leader del Segmento Orbitale Americano (Usos), che comprende i moduli e i componenti americani, europei, giapponesi e canadesiStazione Spaziale. Lo rende noto l’Agenzia Spaziale Europea (Esa). La decisione sarebbe legata alla durata più brevemissione dell’astronauta italiana, conseguenza delle nuove date relative all’avvicendamento degli equipaggi a bordoIss . “Come membri dell’equipaggio, siamo pronti a dare il nostro contributo come necessario. È un onore per me essere a capo dello Usos, e questo ruolo comprende la maggior ...

Advertising

andreabettini : Cambio di programma per Samantha Cristoforetti: la sua prossima missione sarà più breve e non sarà più comandante d… - andreabettini : Qui il comunicato ESA in italiano sulle modifiche alla missione di Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale I… - disinformatico : Missione accorciata e cambio di ruolo per Samantha Cristoforetti, i dettagli fin qui - Luce_news : Samantha Cristoforetti non sarà più comandante della Iss: “Mi dispiace per le donne che hanno creduto in me” - Gtrick90 : RT @ASI_spazio: Nuovo ruolo e nuovo piano di volo per @AstroSamantha @ESA_Italia @esa -