Ragusa scrive a Razza | prorogare i contratti per medici e infermieri

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nelle prime fasi dell’emergenza da Covid-19, è stata consentita, anche nelle Asp siciliane, la stipula didi lavoro autonomo, in via transitoria, con personale medico,stico e amministrativo. Procedure che si sono ulteriormente rafforzate con l’aggravarsi della pandemia e che hanno riguardato varie figure. “Adesso, però – sottolinea l’on. Orazio, presidente della commissione Attività produttive all’Ars – è prevista una scadenza per questo personale che cesserà la propria attività a decorrere dal prossimo 1° aprile. Ho scritto una lettera aperta all’assessore regionale alla Sanità affinché valuti l’opportunità, considerata la gravità della situazione che queste figure professionali ci hanno consentito di fronteggiare in uno dei momenti storici più difficili che ci siamo trovati a vivere, di ...