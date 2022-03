Papà veglia per due mesi il cadavere del figlio 14enne: 'Aspettava un miracolo' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ha vegliato per quasi due mesi il cadavere del figlio di 14 anni in attesa di un miracolo, 'nella speranza che Dio potesse fare qualcosa'. E' l'agghiacciante scoperta fatta dagli agenti di Polizia ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Hato per quasi dueildeldi 14 anni in attesa di un, 'nella speranza che Dio potesse fare qualcosa'. E' l'agghiacciante scoperta fatta dagli agenti di Polizia ...

Advertising

PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: Stasera #Genova raccoglierà l'appello del #Papa perché questo Mercoledì delle Ceneri sia giorno di digiuno e preghiera pe… - BabboleoNews : Stasera #Genova raccoglierà l'appello del #Papa perché questo Mercoledì delle Ceneri sia giorno di digiuno e preghi… - RERUM_official : RT @F_GiorgioLaPira: Oggi è il Mercoledì delle Ceneri, primo giorno di #quaresima verso la celebrazione della #pasqua. In questi momenti di… - akhetaton11 : RT @F_GiorgioLaPira: Oggi è il Mercoledì delle Ceneri, primo giorno di #quaresima verso la celebrazione della #pasqua. In questi momenti di… - berdelge : RT @F_GiorgioLaPira: Oggi è il Mercoledì delle Ceneri, primo giorno di #quaresima verso la celebrazione della #pasqua. In questi momenti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà veglia Papà veglia per due mesi il cadavere del figlio 14enne: 'Aspettava un miracolo' Ha vegliato per quasi due mesi il cadavere del figlio di 14 anni in attesa di un miracolo, 'nella speranza che Dio potesse fare qualcosa'. E' l'agghiacciante scoperta fatta dagli agenti di Polizia ...

Ucraina: Genova, stasera la veglia ecumenica a Santa Zita. Domani la partenza del primo tir di aiuti destinati alla Caritas di Ternopil Lo farà con una veglia ecumenica a Santa Zita (ore 20.30) che, in poche ore, ha raccolto l'adesione di tutte le Chiese cristiane presenti in città. Oltre all'arcidiocesi di Genova, si troveranno ...

Papà veglia per due mesi il cadavere del figlio 14enne: «Aspettava un miracolo» ilmattino.it Ha vegliato per quasi due mesi il cadavere del figlio di 14 anni in attesa di un miracolo, 'nella speranza che Dio potesse fare qualcosa'. E' l'agghiacciante scoperta fatta dagli agenti di Polizia ...Lo farà con unaecumenica a Santa Zita (ore 20.30) che, in poche ore, ha raccolto l'adesione di tutte le Chiese cristiane presenti in città. Oltre all'arcidiocesi di Genova, si troveranno ...