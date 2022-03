No, nessuno ha chiesto di proibire “Masha e Orso” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci sono storie che non esistono, ma che trovano vita e pullulano solamente nel mondo virtuale dei social. È il caso di quella tendenza su Twitter che – nelle ultime ore – sta portando in auge il tema della presunta proibizione di Masha e Orso, il noto cartone animato molto amato dai bambini, per ritorsione contro la Russia e la sua invasione militare (con annessa guerra che ha colpito obiettivi militari e civili) in Ucraina. Si tratta, però, di una mera provocazione in risposta al caos che si è generato questa mattina partendo dall’Università Bicocca di Milano. LEGGI ANCHE > Il video che mostra la “bufala della guerra in Ucraina” è una bufala Partiamo proprio da questo punto. Il professor Paolo Nori, attraverso il suo canale Instagram, aveva annunciato la sospensione del suo cOrso di quattro lezioni su Fedor M. Dostoevskij nella ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci sono storie che non esistono, ma che trovano vita e pullulano solamente nel mondo virtuale dei social. È il caso di quella tendenza su Twitter che – nelle ultime ore – sta portando in auge il tema della presunta proibizione di, il noto cartone animato molto amato dai bambini, per ritorsione contro la Russia e la sua invasione militare (con annessa guerra che ha colpito obiettivi militari e civili) in Ucraina. Si tratta, però, di una mera provocazione in risposta al caos che si è generato questa mattina partendo dall’Università Bicocca di Milano. LEGGI ANCHE > Il video che mostra la “bufala della guerra in Ucraina” è una bufala Partiamo proprio da questo punto. Il professor Paolo Nori, attraverso il suo canale Instagram, aveva annunciato la sospensione del suo cdi quattro lezioni su Fedor M. Dostoevskij nella ...

