Mattia Viti dell’Empoli accende il duello meneghino di calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un giovane difensore centrale che si sta esprimendo in modo estremamente positivo tra i grandi, nell’Olimpo del calcio italiano chiamato Serie A. Mattia Viti sta impressionando tutti gli addetti ai lavori nel suo primo anno di massima serie con l’Empoli: arrivato a soli otto anni nella società azzurra, il 20enne ha bruciato tutte le tappe dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili dei toscani. Un profilo sul quale lavorare che potrebbe ancora migliorare: la sua giovane età potrebbe renderlo un’occasione per sistemare, per diversi anni, le difese delle società pronte ad acquistarlo. In questo senso si prospetta un derby milanese. Mattia Viti: duello tra Milan ed Inter in estate? Sedici presenza in stagione distribuite tra Serie A e Coppa Italia impreziosite da prestazioni ottime. Il fiore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un giovane difensore centrale che si sta esprimendo in modo estremamente positivo tra i grandi, nell’Olimpo del calcio italiano chiamato Serie A.sta impressionando tutti gli addetti ai lavori nel suo primo anno di massima serie con l’Empoli: arrivato a soli otto anni nella società azzurra, il 20enne ha bruciato tutte le tappe dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili dei toscani. Un profilo sul quale lavorare che potrebbe ancora migliorare: la sua giovane età potrebbe renderlo un’occasione per sistemare, per diversi anni, le difese delle società pronte ad acquistarlo. In questo senso si prospetta un derby milanese.tra Milan ed Inter in estate? Sedici presenza in stagione distribuite tra Serie A e Coppa Italia impreziosite da prestazioni ottime. Il fiore ...

Advertising

rumorstransfers : AC Milan, Fiorentina, Napoli and Sassuolo are all looking at Empoli centre-back Mattia Viti, according to Calciomercato. - Milanista_Serio : RT @theMilanZone_: ?? Tra i vari profili che stanno studiando Maldini e Massara, c'è sempre il nome del classe 2002 dell'Empoli Mattia #Viti… - theMilanZone_ : ?? Tra i vari profili che stanno studiando Maldini e Massara, c'è sempre il nome del classe 2002 dell'Empoli Mattia… - MarcoTroiano8 : RT @la_rossonera: ????? Continua l’interessamento del Milan per Mattia Viti, difensore attualmente in forza all’Empoli. - Milanista_Serio : RT @la_rossonera: ????? Continua l’interessamento del Milan per Mattia Viti, difensore attualmente in forza all’Empoli. -