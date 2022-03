L’Eredità 2 marzo 2022, Francesca alla seconda ghigliottina consecutiva non indovina la parola (ma ci va vicina) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella puntata di quest’oggi – 2 marzo 2022 – è tornata al gioco finale de L’Eredità Francesca. La giovane campionessa, alla sua seconda ghigliottina consecutiva, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 42.500 euro dopo un paio di dimezzamento e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Palla Battuto Cinta Crostino Pappa. E quest’oggì la campionessa dagli occhi azzurri, che nella vita fa la web content manager (e possiamo quindi in qualche forma considerarla una collega) ha scelto come parola Maiale, convinta al 33% della parola scelta. Ma non era Maiale la ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella puntata di quest’oggi – 2– è tornata al gioco finale de. La giovane campionessa,sua, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 42.500 euro dopo un paio di dimezzamento e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: PBattuto Cinta Crostino Pappa. E quest’oggì la campionessa dagli occhi azzurri, che nella vita fa la web content manager (e possiamo quindi in qualche forma considerarla una collega) ha scelto comeMaiale, convinta al 33% dellascelta. Ma non era Maiale la ...

