Calciomercato Verona, Simeone può essere già riscattato ora (Di mercoledì 2 marzo 2022) . I veneti non aspetterebbero l'estate per acquistare il cartellino del Cholito L'esperto di mercato Nicolò Schira ha anticipato su Twitter un'indiscrezione secondo la quale l'Hellas Verona avrebbe deciso di riscattare Simeone. Il club scaligero sarebbe intenzionato ad esercitare già da ora l'opzione di riscatto per il cartellino del Cholito dal Cagliari, senza aspettare l'estate. La cifra di acquisto è fissata a 10 milioni. Il contratto con Giovanni Simeone durerebbe fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.

