Balotelli: “Non ho mai avuto nulla da invidiare a Messi e Ronaldo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, dichiara di non aver nulla da invidiare a Messi e Ronaldo dal punto di vista delle qualità calcistiche Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mario, ex attaccante del Milan, dichiara di non averdadal punto di vista delle qualità calcistiche

Advertising

ABalestrieri : RT @NicoSchira: Mario #Balotelli al TheAthletic: 'Rimpianti per la carriera fatta? Ho perso alcune occasioni per essere al livello dei migl… - Stefano88162581 : Balotelli: 'Non ho nulla da invidiare a Messi e CR7' ahahahahahaha - Fer81P : Balotelli: «Ho la stessa base tecnica di Messi e Ronaldo. La testa mi ha fregato...» Non si può sentire questa rob… - RaiSport : ? #Balotelli: 'Mai avuto nulla da invidiare a #Messi e #CR7' L'attaccante: 'La testa mi ha portato a fare tanti er… - notizie_milan : Balotelli: “Se parliamo di qualità, non ho nulla da invidiare a Messi e CR7” -