Alcuni uccelli hanno mandato a monte un esperimento scientifico (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le gazze australiane sono capaci di comportamenti sorprendenti uccelli 1, scienziati 0. Nel giro di una manciata di giorni un piccolo gruppo di gazze australiane ha mandato a monte l'esperimento dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni uccelli Alcuni uccelli hanno mandato a monte un esperimento scientifico Il nuovo leggerissimo localizzatore GPS è stato progettato per animali di piccola e media taglia ed è in grado di ricaricare la batteria wireless e di scaricare dati quando gli uccelli tornano a una ...

Alcuni uccelli hanno mandato a monte un esperimento scientifico
Un team d ricercatori stava testando una nuova imbracatura con GPS su alcune gazze australiane, che però si sono aiutate a vicenda per rimuoverla ...

