Volodymyr Zelensky in collegamento con Bruxelles: “La tragedia che stiamo vivendo è immane” (Di martedì 1 marzo 2022) E’ intervenuto pochi minuti fa, nella giornata del primo marzo 2022, il presidente ucraino nel corso della seduta plenaria straordinaria a Bruxelles. Un collegamento in streaming in cui ha spiegato quella che resta al momento, la posizione del suo paese, dopo le prime trattative che non hanno cambiato di molto le posizioni. “Sapevamo che ci sarebbe stato un prezzo da pagare, ma la tragedia che stiamo vivendo è immane” sono queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in diretta al Parlamento europeo. Il leader ucraino è intervenuto in video conferenza alla seduta plenaria straordinaria di oggi a Bruxelles e ha detto: “Non riesco a dire buongiorno o buonasera, perché ogni giorno per qualcuno può essere l’ultimo giorno. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 marzo 2022) E’ intervenuto pochi minuti fa, nella giornata del primo marzo 2022, il presidente ucraino nel corso della seduta plenaria straordinaria a. Unin streaming in cui ha spiegato quella che resta al momento, la posizione del suo paese, dopo le prime trattative che non hanno cambiato di molto le posizioni. “Sapevamo che ci sarebbe stato un prezzo da pagare, ma lache” sono queste le parole del presidente ucrainoin diretta al Parlamento europeo. Il leader ucraino è intervenuto in video conferenza alla seduta plenaria straordinaria di oggi ae ha detto: “Non riesco a dire buongiorno o buonasera, perché ogni giorno per qualcuno può essere l’ultimo giorno. ...

Advertising

rtl1025 : ???? Il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky ha accusato stasera la #Russia di 'crimini di guerra' per aver 'brutal… - ilpost : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una richiesta ufficiale per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. - rtl1025 : ?? L'#Ucraina chiede l'adesione 'immediata' nell'#Ue. È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky #UkraineRussiaWar - Radja236 : RT @Agenzia_Ansa: 'Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma si tratta di bambini, ieri ne ha uccisi 16 con i suoi mi… - GFucci58 : RT @rtl1025: ?? Il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky interverrà in video conferenza alla seduta plenaria straordinaria del #Parlamento… -