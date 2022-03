Reportage di Joe Bastianich dal confine tra Polonia e Ucraina a “Le Iene” (Di martedì 1 marzo 2022) In onda il 2 marzo su Italia 1 il nuovo appuntamento con ospiti Anna Safroncik, Carolina Crescentini e Dargen D’amico Mercoledì 2 marzo, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, lo show condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio Anna Safroncik, Carolina Crescentini e Dargen D’amico. Nella puntata il Reportage di Joe Bastianich dal confine tra Polonia e Ucraina racconta le conseguenze di una quotidianità ormai stravolta a causa della guerra esplosa nel cuore dell’Europa: la fuga dalle bombe, lo smarrimento, la disperazione, la fame e il freddo soprattutto di mamme e bambini che chiedono, oggi più che mai, tutto l’aiuto possibile. Il servizio di Giulio Golia è sulle ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) In onda il 2 marzo su Italia 1 il nuovo appuntamento con ospiti Anna Safroncik, Carolina Crescentini e Dargen D’amico Mercoledì 2 marzo, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, lo show condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio Anna Safroncik, Carolina Crescentini e Dargen D’amico. Nella puntata ildi Joedaltraracconta le conseguenze di una quotidianità ormai stravolta a causa della guerra esplosa nel cuore dell’Europa: la fuga dalle bombe, lo smarrimento, la disperazione, la fame e il freddo soprattutto di mamme e bambini che chiedono, oggi più che mai, tutto l’aiuto possibile. Il servizio di Giulio Golia è sulle ...

Advertising

Lopinionista : Reportage di Joe Bastianich dal confine tra Polonia e Ucraina a 'Le Iene' - AgenziaOpinione : ITALIA 1 – “ LE IENE “ * « NELLA PUNTATA IL REPORTAGE DI JOE BASTIANICH DAL CONFINE TRA POLONIA E UCRAINA, MERCOLED… - camicia_rossa : RT @rubio_chef: QUANTO ME FATE SCHIFO PORCODIO - ilbomba_ : RT @rubio_chef: QUANTO ME FATE SCHIFO PORCODIO - marco_benedetto : RT @rubio_chef: QUANTO ME FATE SCHIFO PORCODIO -