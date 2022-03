Perché alcuni scrivono e dicono Kiev e altri Kyiv (e la nostra scelta) (Di martedì 1 marzo 2022) Con lo scoppio della guerra in Ucraina è salita alla ribalta una questione che, seppur ovviamente marginale rispetto ai tremendi scenari di conflitto cui stiamo assistendo in questi giorni, presenta comunque elementi che sono, sostanzialmente, legati alla ragione dei contrasti russo-ucraini. Si tratta di una formalità linguistica che ha a che fare con la corretta pronuncia del nome della capitale ucraina, Kiev: il modo in cui gli italiani sono generalmente abituati a chiamarla, infatti, non è altro che una traslitterazione dal cirillico ????, ovvero il nome russo della città. Per questo motivo, in questo momento c’è chi predilige chiamarla Kyiv (????), Perché la versione “tradizionale” sarebbe una rappresentazione della forzata “russificazione” del Paese; in questo caso, la pronuncia occidentalizzata della città sarebbe ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 1 marzo 2022) Con lo scoppio della guerra in Ucraina è salita alla ribalta una questione che, seppur ovviamente marginale rispetto ai tremendi scenari di conflitto cui stiamo assistendo in questi giorni, presenta comunque elementi che sono, sostanzialmente, legati alla ragione dei contrasti russo-ucraini. Si tratta di una formalità linguistica che ha a che fare con la corretta pronuncia del nome della capitale ucraina,: il modo in cui gli italiani sono generalmente abituati a chiamarla, infatti, non è altro che una traslitterazione dal cirillico ????, ovvero il nome russo della città. Per questo motivo, in questo momento c’è chi predilige chiamarla(????),la versione “tradizionale” sarebbe una rappresentazione della forzata “russificazione” del Paese; in questo caso, la pronuncia occidentalizzata della città sarebbe ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra colpisce anche i bambini fragili: evacuati d'urgenza da Kiev alcuni piccoli oncologici. Ma molt… - LiaQuartapelle : Incontro della commissione Esteri ???? con la commissione Esteri ????. I parlamentari ucraini si scusano: non ci sono t… - VauroSenesi : Scontro tra Vauro e il diplomatico ucraino: 'Perché alcuni battaglioni ucraini hanno emblemi nazisti?'… - DrVitaSegreto : @Arturo_Parisi Anche Papa Francesco lo ha letto per la prima volta? Perché all'Angelus ha fatto espressamente rifer… - giad99 : @ok_lets_trash Ora Malefica manco fosse hitler Comunque meglio così perché da come si legge da alcuni di voi sembr… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché alcuni Berrettini: l'infortunio agli addominali non è grave, forse in campo a Indian Wells AGI - Matteo Berrettini è vivo e se al momento non lotta assieme a noi è solo perché si sta curando. Ma c'è una buona notizia: l'infortunio ai muscoli addominali che lo ha ...mesi fanno nascere alcuni ...

Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2022. Dopo un anno di assenza torna Raw Air, seppur accorciata Il 2022 però sarà particolare. In primo luogo perché Vikersund non può essere inserita nell'evento, in quanto settimana prossima ospiterà i ... si notano alcuni dati interessanti. 29 (5 - 17 - 7) " ...

Tiziano Ferro, perché è diventato papà ( e perché lo è diventato negli Stati Uniti) Corriere della Sera AGI - Matteo Berrettini è vivo e se al momento non lotta assieme a noi è solosi sta curando. Ma c'è una buona notizia: l'infortunio ai muscoli addominali che lo ha ...mesi fanno nascere...Il 2022 però sarà particolare. In primo luogoVikersund non può essere inserita nell'evento, in quanto settimana prossima ospiterà i ... si notanodati interessanti. 29 (5 - 17 - 7) " ...