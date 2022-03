Pagelle Milan-Inter 0-0 | voti e tabellino Coppa Italia semifinale andata 2021 2022

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per l’delle semifinali di. Davanti ad un San Siro unito per la pace in Ucraina,non vanno oltre lo 0-0 nella primadidi. Per la dodicesima volta nelle ultime diciotto partite di, la squadra di Pioli riesce a tenere la porta inviolata. Ma nel confronto casalingo, manca il gol ai rossoneri che sprecano tante occasioni, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa pochi squilli, finisce 0-0. HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Maignan 6; ...

Advertising

zazoomblog : Pagelle Inter: i voti dei giocatori nerazzurri dopo la sfida contro il Milan - #Pagelle #Inter: #giocatori - news24_inter : - AndreaInterNews : RT @internewsit: Milan-Inter, le pagelle: Barella e Vidal coppia da 5, Handanovic il migliore - - ArmandoAreniell : Milan-Inter 0-0, le pagelle nerazzurre: bene Skriniar e Perisic - internewsit : Milan-Inter, le pagelle: Barella e Vidal coppia da 5, Handanovic il migliore - -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

- Inter 0 - 0, derby di coppa Italia andata della semifinale. LeMAIGNAN 6 Nemmeno Lautaro riesce a buttarlo giù. Indistruttibile FLORENZI 6,5 La serata no di Perisic lo aiuta tantissimo (39' st Calabria ng) TOMORI 6,5 Con lui Lautaro Martinez diventa ...- Inter , ledell'andata della semifinale di Coppa Italia .MAIGNAN 6 Si fa trovare pronto quando l'Inter si fa vedere nella sua area. FLORENZI 6.5 Si fa notare sia in fase difensiva, quando affronta Perisic, sia in fase offensiva. TOMORI 6 ...Le probabili formazioni di Napoli-Milan, match della ventottesima giornata di Serie A ... mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei ...Milan-Inter: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI del match valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022 ...