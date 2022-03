Nuove ossesioni femminili

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 marzo 2022) Ad ogni stagione corrisponde la sua It Bag. Per la Primavera-Estate 2022 la scelta tra le borse firmate proposte si fa davvero ardua, tra oggetti del desiderio senza tempo, riedizioni di grandi classici e inedite silhouette da scoprire, perfette per ravvivare il guardaroba dei prossimi mesi. Una selezione delle borse di marca pronte a conquistare i cuori e i look di molte lanciate dalle più importanti maison: Gucci, Versace, Prada, Fendi… e molte altre. It Bag PE22 guarda le foto Come nasce una It Bag Con un sapiente lavoro di archivio, rivisitazione, rinnovamento o creatività pura. Sono molte le ...