Monterrey: Errani e Bronzetti eliminate all’esordio (Di martedì 1 marzo 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Sara, promossa dalle qualificazioni, si fa rimontare dalla ceca Bouzkova, finalista a Guadalajara: Lucia, ripescata in tabellone come “lucky loser”, sconfitta in due set alla cinese Zheng Leggi su federtennis (Di martedì 1 marzo 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Sara, promossa dalle qualificazioni, si fa rimontare dalla ceca Bouzkova, finalista a Guadalajara: Lucia, ripescata in tabellone come “lucky loser”, sconfitta in due set alla cinese Zheng

Advertising

OA_Sport : Sara Errani va ko con la ceca Marie Bouzkova nel primo turno del torneo WTA di Monterrey - sportface2016 : #WTAMonterrey 2022, out #Bronzetti e #Errani al primo turno - elnorte_mty : RT @zazoomblog: Monterrey: c’è Errani live in tv Bronzetti eliminata - #Monterrey: #Errani #Bronzetti - zazoomblog : Monterrey: c’è Errani live in tv Bronzetti eliminata - #Monterrey: #Errani #Bronzetti - LFrenk04 : Mentre nel wta 250 di Monterrey saranno presenti Sara Errani e Lucia Bronzetti! La prima affronterà la ceca Bouzkov… -